رولز رويس تطلق السيارة الشبح لإنعاش مبيعاتها.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز" عربية ، لقطات ، يظهر من خلالها ، اعتماد شركة "رولز رويس" الشهيرة للسيارات على الطراز الجديد الذي أطلقته من سيارتها "الشبح"؛ لإنعاش مبيعاتها ، في ظل ركود تشهده سوق السيارات ، بفعل جائحة كورونا.





وتستهدف الشركة ، زبائن من عالم الأعمال ، بسيارتها الجديدة ، المزودة بمحرك "V 12" سعة 6,75 لتر ثنائي التوربو.





وقال المدير العام للشركة تورستن مولر أوتفوس "أعدنا إلى ماركتنا شبابها بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة، وبات متوسط أعمار زبائننا 43 عامًا".





ويبلغ سعر السيارة الجديدة على الأقل 250 ألف يورو من دون ضرائب للنسخة الأكثر بساطة منها، لكن الثمن يمكن أن يرتفع إلى ملايين عدة للنسخ الأكثر فخامة، كتلك التي تحوي جهاز تلفزيون أو نظام صوت "استثنائيًا" أو سقفًا مضيئًا يمثّل النجوم في السماء.





كذلك يختلف السعر إذا دخل الخشب المطعّم أو الجلد الفخم في تصميم الاثاث الداخلي لسيارة "الشبح".