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أخبار العالم

حماس وحزب الله وجهًا لوجه.. هنية يلتقي حسن نصر الله في لبنان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نقلت قناة "العربية" عن قيادي في حركة حماس قوله إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية سيلتقي الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وعقد هنية اليوم الأربعاء عدة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، بينهم رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فور وصوله إلى بيروت.

ومن المقرر أن يشارك هنية، غدا الخميس، في اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث خطط الضم والتطبيع بعد الاتفاق بين الامارات وإسرائيل، في أول زيارة له إلى لبنان منذ نحو 30 عامًا.

وقال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس علي بركة إن "السبب الرئيسي لزيارة هنية هو المشاركة في اجتماع الأمناء العموم للفصائل الفلسطينية الذي يُعقد بالتوازي في رام الله وبيروت".
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