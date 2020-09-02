"2 - 1"| ملخص أهداف مباراة الإنتاج الحربي وسموحة في الدوري المصري.. فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي

فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري .