شهية و لذيذة.. طريقة عمل بطاطس بالجبن والزيتون

بطاطس بالجبن والزيتون من الاكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في وجبة الفطار أو العشاء، فالنقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالجبن والزيتون من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير بطاطس بالجبن والزيتون
بطاطس محمرة
جبنة موتزاريلا
جبنة شيدر
زيتون شرائح ومقطع
صوص مايونيز على كاتشب
اسياخ خشب كبيرة
اقرا إيضا..
طريقة تحضير بطاطس بالجبن والزيتون
-تحمر البطاطس في الزيت
-ثم نحضر أسياخ خشب ونرشق بها البطاطس بطول الخلة
- ثم تدهن البطاطس بالكاتشب
-ثم يضاف خليط الجبن الموتزاريلا مع الشيدر ثم يضاف الزيتون المقطع
- ثم تدخل الفرن حتى تذوب الجبن
-ثم تزين بصوص المايونيز على الكاتشب