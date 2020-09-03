على البحر.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.





وظهرت نرمين الفقي بالصورة مرتدية فستانا أسود وقبعة خلال قضاء عطلته الصيفية بأحد المدن الساحلية معلقة "سبحان الله على جمال البحر".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى ، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".









حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.