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رياضة

قمة نارية بين ألمانيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. الليلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
إسبانيا ضد هولندا
إسبانيا ضد هولندا
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محمد السعيد
يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الإسباني، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب مرسيدي بينز أرينا لمدينة شتوتجارت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الجديدة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يواكيم لوف لاستغلال عامل الأرض، بتحقيق الفوز الأول في البطولة، في مباراة الليلة.

في المقابل يبحث منتخب إسبانيا، في انتزاع نتيجة الفوز من منتخب ألمانيا واعتلاء صدارة المجموعة مبكرا.

وتعد هذه أول مرة رسمية تجمع المنتخبين منذ 2010، حيث إن  آخر مباراة جمعت الثنائي كانت في نصف نهائي كأس العالم 2010، وتغلب منتخب إسبانيا على نظيره الألماني بهدف نظيف.


يذكر أن مباريات دوري الأمم الأوروبية، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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