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فن

شاهد.. ياسمين صبري تمارس الرياضة مع شقيقها في منزلها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:03 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو لها برفقة شقيقها الاصغر وهما يمارسان الرياضة في حديقها منزلها. 

وكتبت ياسمين صبري على الفيديو: "أنه يعاني". 
 
وتداول رواد تويتر صورة من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020. 

وجاء سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة  rolls royce dawn 2020 كما هو وارد في إخطار الترخيص بسعر 6 ملايين و133 ألفا و545 جنيها، وجاء سعر الإفراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري. 

وكانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القرآن فى فيلا أبو هشيمة. 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.
شاهد.. ياسمين صبري تمارس الرياضة مع شقيقها في منزلها
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