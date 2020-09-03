المركز الأول.. سلطنة عمان تحتل الصدارة فى مؤشر الابتكار العالمى بين 130 دولة

حققت سلطنة عمان المركز الأول في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لمنظمة الملكية الفكرية 2020 التي تضم 130 دولةً من حيث نسبة مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي عدد الخريجين، بالإضافة إلى مؤشراتٍ إيجابيةٍ أخرى عديدة، في الوقت الذي تراجعت فيه بعض المؤشرات الأخرى، ما يعني ضرورة التوقف عند النقاط المتحققة بالشكل الإيجابي لدعمها وتطويرها إلى الأفضل، وفي الوقت نفسه، يجب التوقف كذلك مع النقاط التي حدث فيها التراجع بهدف دعمها لتلافي الأخطاء أو التحديات لأجل تحقيق الأفضل.

ويؤشر هذه التقدم لدخول السلطنة فى مرحلة الرؤية المستقبلية 2040، والتى ترتكز فى الأساس على كيفية التواصل والتعاطي السليم مع المرتكزات العصرية بحيث يكون التفاعل معها إيجابيًا ورافدًا مهمًا في عملية التطوير والتحديث في جميع بنى الحياة، بما يعود بالمنفعة العامة، ويساهم في تعزيز الاقتصاد والتجارة والإبداع في مجمل القطاعات الإنتاجية.

وتعد هذه المؤشرات العالمية مهمة في تشكيل الرؤى المرجعية للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي والاستثماري والسياسي وغيرهم، كذلك كشف الأفق العام للبنية المعرفية لأي بلد ما في ظل الحديث في عالم اليوم عن قيم عصرية وحديثة عمادها التقانة والعصر الذكي والحياة الجديدة بكل ما تحمله من تحديات لا حصر لها.