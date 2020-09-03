سبع صنايع والبخت رائع.. تامر أمين عن مقال محمد صلاح: موهبة وأخلاق

قال الإعلامي تامر أمين، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي كتب اول مقال صحفي في جريدة الاندبندنت.





وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" محمد صلاح كورة وموهبة واخلاق والتزام وفاجأنا بكتابة مقالة صحفية، وهو سبع صنايع والبخت رائع ".





محمد صلاح كتب مقال صحفي عن والفقر والأطفال الذين يعانون من الفقر ". وتابع تامر امين:"الأطفالوالأطفال





واكمل تامر امين:" منظمات عدة عينت محمد صلاح سفيرا لل طفولة ومكافحة الفقر والجوع في مختلف أنحاء العالم".



