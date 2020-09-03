سبع صنايع والبخت رائع.. تامر أمين عن مقال محمد صلاح: موهبة وأخلاق

قال الإعلامي تامر أمين، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي كتب اول مقال صحفي في جريدة الاندبندنت.
وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" محمد صلاح كورة وموهبة واخلاق والتزام وفاجأنا بكتابة مقالة صحفية، وهو سبع صنايع والبخت رائع ".
وتابع تامر امين:" محمد صلاح كتب مقال صحفي عن الأطفال والفقر والأطفال الذين يعانون من الفقر ".
واكمل تامر امين:" منظمات عدة عينت محمد صلاح سفيرا للطفولة ومكافحة الفقر والجوع في مختلف أنحاء العالم".
ولفت تامر امين:" محمد صلاح أكد على ضرورة دعم الأطفال من برامج حكومية وان الأطفال هم البراءة المتواجدة في حياتنا ، وأنه يجب توفير سبل الحياة الكريمة لهم".