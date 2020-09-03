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سبع صنايع والبخت رائع.. تامر أمين عن مقال محمد صلاح: موهبة وأخلاق

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:41 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن  محمد صلاح  لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي  كتب اول مقال صحفي في جريدة الاندبندنت.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" محمد صلاح  كورة وموهبة واخلاق والتزام وفاجأنا بكتابة مقالة صحفية، وهو سبع صنايع والبخت رائع ".

وتابع تامر امين:"  محمد صلاح كتب مقال صحفي عن الأطفال  والفقر والأطفال الذين يعانون من الفقر ".

واكمل تامر امين:"  منظمات عدة عينت محمد صلاح سفيرا للطفولة ومكافحة الفقر والجوع في مختلف أنحاء العالم".

ولفت تامر امين:"  محمد صلاح أكد على ضرورة دعم الأطفال من برامج حكومية وان الأطفال هم البراءة المتواجدة في حياتنا ، وأنه يجب توفير سبل الحياة الكريمة لهم".
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