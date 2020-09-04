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فن

وفاء عامر تودع الصيف من العلمين .. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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محمد بدران
شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بصور جديدة لها عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت وفاء عامر بالصور وهي علي شاطئ البحر في مياة مدينة العلمين الجديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية وعلقت "اخر ايام الصيفية" 

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
وفاء عامر تودع الصيف من العلمين .. صور
وفاء عامر تودع الصيف من العلمين .. صور
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