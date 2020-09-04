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مستقبل البيوت الصديقة للبيئة.. مهندسة توضح ما هي ومتى سيتم تطبيقها في مصر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
البيوت الصديقة للبيئة
البيوت الصديقة للبيئة
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نورهان رأفت
قالت الباحثة المهندسة شيماء رفعت ، إن المنازل الذكية صديقة البيئة ، هي بمثابة طفرة في عالم البناء ، موضحة أن مستقبل العمارة في مصر سيتغير عن المعتاد ، وسيكون مجهزة تكنولوجيا ، لمقاومة التلوث والفيروسات .

وأضافت الباحثة شيماء رفعت ، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ،  أن المضروع قائم في مصر منذ 12 عام ، لبحث كيفية استيعاب الابنية لهذا الكام الهائل من التكنولوجيا .

وأشارت "رفعت" ، إلى أن مواد البناء تعتمد بشكل اساسي على مواد صديقة للبيئة ، للتكيف مع الظروف البيئية ، ولأن المواد الطبيعية تتأثر مع الانسان .

وأوضحت "رفعت" ، أن البيوت الذكية تكون أكثر من طابق ومرتفعة ، والتقسيم الداخلى لها تعطي مساحة كبيرة .

ولفتت " رفعت" ، إلى أن تلك البيوت تعتمد في بنائها على مواد الحجر الجيري والرملي والجرانيت ، وهي من اساس الحضارة المصرية القديمة .

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