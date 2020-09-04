مستقبل البيوت الصديقة للبيئة.. مهندسة توضح ما هي ومتى سيتم تطبيقها في مصر

قالت الباحثة المهندسة شيماء رفعت ، إن المنازل الذكية صديقة البيئة ، هي بمثابة طفرة في عالم البناء ، موضحة أن مستقبل العمارة في مصر سيتغير عن المعتاد ، وسيكون مجهزة تكنولوجيا ، لمقاومة التلوث والفيروسات .





وأضافت الباحثة شيماء رفعت ، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المضروع قائم في مصر منذ 12 عام ، لبحث كيفية استيعاب الابنية لهذا الكام الهائل من التكنولوجيا .





وأشارت "رفعت" ، إلى أن مواد البناء تعتمد بشكل اساسي على مواد صديقة للبيئة ، للتكيف مع الظروف البيئية ، ولأن المواد الطبيعية تتأثر مع الانسان .





وأوضحت "رفعت" ، أن البيوت الذكية تكون أكثر من طابق ومرتفعة ، والتقسيم الداخلى لها تعطي مساحة كبيرة .





ولفتت " رفعت" ، إلى أن تلك البيوت تعتمد في بنائها على مواد الحجر الجيري والرملي والجرانيت ، وهي من اساس الحضارة المصرية القديمة



