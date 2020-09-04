مخالفات البناء وغرامات الكهرباء الأبرز..الحكومة تنفي 12 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف

أ صدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .





ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 28 أغسطس حتى4 سبتمبر 2020):





ونفى المركز ما تم تداوله حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، كما نفي ما اثير حول ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس ،كما نفى المركز ما تردد حول رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا ، كما نفي ما انتشر حول اتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية





ونفى المركز الإعلامي ما تم تداوله حول فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء ، كما نفى ما تردد حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، ونفى أيضا ما أثير حول إعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات ، ونفى المركز ما تداول حول تفشي مرض الدرن بين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية





كما نفى المركز الإعلامي ما تردد حول سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ونفى أيضا ما اثير حول بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، كما نفى ما تم تداوله حول احتواء الأرز المصري على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام ، كما نفي ما تردد حول وقف طرح شهادات "ابن مصر" ذات العائد 15%