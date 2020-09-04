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محافظات

وزير الأوقاف من مسجد الحق المبين بمدينة الطور:" نحتاج إلى الإيمان والعلم معًا لترتقي الأمم"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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ايمن محمد

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بمدينة الطور بجنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات   والشيخ اسماعيل الراوي وكيل وزارة اوقاف جنوب سيناء  وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. 

وجاءت الخطبة تحت عنوان " العلم والإيمان" أوضح وزير الأوقاف خلالها، أن الايمان ليس مجرد كلام ، فالإيمان اعتقاد صادق وسلوك قويم، وأخلاق حميدة، لكون الإيمان هو العمل أي ما وقع في القلب وصدقه العقل. 

وتابع وزير الأوقاف، أن المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، ولا إيمان لمن لا أمان ولا عهد له فالإسلام ليس كلام وانما هو أخلاق وقيم، والإيمان الحقيقي هو الذي يقوم على الصدق والأخذ بأسباب العلم، لأننا بحاجة إلى الإيمان والعلم معًا لكي ترتقي الأمم. 

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة الحفاظ على هيبة المساجد، وما جرى بنائه خلال الفترة السابقة من مساجد بالمدن الجديدة يعد طفرة، كما جرى إعادة وتجديد نحو 3600 مسجدًا، هذا بخلاف ما جرى تجديده بالجهود الذاتية.
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وزير الأوقاف من مسجد الحق المبين بمدينة الطور:" نحتاج إلى الإيمان والعلم معًا لترتقي الأمم"
وزير الأوقاف من مسجد الحق المبين بمدينة الطور:" نحتاج إلى الإيمان والعلم معًا لترتقي الأمم"
وزير الأوقاف من مسجد الحق المبين بمدينة الطور:" نحتاج إلى الإيمان والعلم معًا لترتقي الأمم"
وزير الأوقاف من مسجد الحق المبين بمدينة الطور:" نحتاج إلى الإيمان والعلم معًا لترتقي الأمم"
وزير الأوقاف من مسجد الحق المبين بمدينة الطور:" نحتاج إلى الإيمان والعلم معًا لترتقي الأمم"
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