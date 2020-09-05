جامعة عين شمس في أسبوع.. كلية الالسن تعلن تفاصيل برامج الساعات المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.. فتح باب التسجيل بفعاليات التدريب الميداني.. وتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية طب جلوبال

_ جامعة عين شمس تعلن بدء العمل بمكتب التحويلات المركزية

_ تنسيق المرحلة الثانية 2020.. توافد ٣٠١٩ طالبا على معامل جامعة عين شمس خلال 3 أيام

_ بروتوكول تعاون بين كلية طب عين شمس وجامعة جلوبال تحت التأسيس

_ افتتاح وحدة اضطرابات اللغة والنطق بمركز الإرشاد النفسي بتربية عين شمس





شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها،توافد ٣٠١٩ طالبا على معامل جامعة عين شمس خلال 3 أيام الأولي ، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.





أعلن الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب عن بدء العمل بمكتب التحويلات المركزية للعام الجامعى 2020/2021





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وأكد الدكتور عبد الفتاح سوف يتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٦/٩٢٠٢٠ حتى يوم الخميس 2020/10/22 بمقر مبنى الامتحانات بالحرم الجامعى بالعباسية وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا .





يأتي ذلك مع مراعاة الآتى : ‎الرجوع إلى الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية





ويمكن تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد ، ولمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بما يلى : [email protected]





على جانب آخر .. استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس الطلاب الراغبين في التنسيق بالمرحلة الثانية لليوم الثالث على التوالى، حيث توافد على المعامل ٦٨٥ طالبًا اليوم الخميس، كما استقبلت أمس المعامل ٩٧٢ طالبًا واستقبلت فى اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية ١٣٦٢ طالب ، وذلك وسط إجراءات إحترازية دقيقة حيث شددت إدارة الجامعة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.









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توافد على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات 223 طالبا و طالبة، بينما شهدت كلية الآداب تسجيل 233 طالبا وطالبة رغباتهم عبر معاملها، بينما توافد على معامل كلية الهندسة 170 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 38 طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 19 طالبا وطالبة.





وتم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني وآخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg





يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.





كما وقع هذا الاسبوع ، الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب، والدكتور احمد صالح عميد هندسة أكاديمية النيل والمنسق العام لجامعة جلوبال بروتوكول تعاون بين كلية الطب جامعة عين شمس وكليه الطب جامعة جلوبال تحت التأسيس.





ويهدف البرتوكول إلى تدعيم التعاون فى مجال التعليم والتدريب الطبى لطلاب كلية الطب بجامعة جلوبال داخل مستشفيات جامعة عين شمس، بالإضافة للاستفادة من خبرات كلية الطب فى التدريس فى مرحلة البكالوريوس.









وشهد توقيع البروتوكول كلا من د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. هبه الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب.





وافتح مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس وحدة اضطرابات اللغة والنطق ،لتخفيف العبء الواقع على أسر ذوى القدرات الخاصة، وذلك ضمن خدمات وحدة الاستشارات النفسية بالمركز لاستقبال الحالات التي تحتاج لجلسات تخاطب تحت اشراف ا.د حسن الغندور أستاذ أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس.





وحرصت إدارة المركز على تعدد الخدمات التي تقدمها وحدة الاستشارات النفسية وتم تسهيل إجراءات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة التي يتم استخراجها لذوى الاعاقات المختلفة من خلال وزارة التضامن الإجتماعي.





وأكد د. أحمد السيد عبدالمنعم مدير مركز الارشاد النفسي أن المركز لا يألو جهدًا في توفير كافة الخدمات التي تساعد أسر ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة بشكل عام.





وتقوم وحدة الاستشارات النفسية بالمركز بتطبيق المقاييس والاختبارات النفسية كافةً، حيث يتم الاستعانة بالمتخصصين في مجال الصحة النفسية والتربية الخاصة، كما يقدم المركز تقريرا رسميا معتمدا بنتيجة الاختبار لتقديمه للجهات الرسمية، ويتم استقبال الحالات يوميًا بشرط الحجز المسبق لضمان عملية تنظيم دخول الحالات.





وعلى جانب آخر .. أعلنت أ.د.سلوي رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، بداية من يوم الأحد الموافق ٦ من سبتمبر الجاري، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف د. ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





وأوضحت أنه يجب علي الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه الي الكلية يوم الأحد الموافق ٦ من سبتمبر الجاري، و لمدة اسبوع ماعدا الجمعة و السبت من الساعة التاسعة حتى الثانيه ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، و شددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم اشارت الي أنه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه، و استكمال البيانات المطلوبه فى الورقه بمساعده اتحاد الطلاب ، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامه ،صوره من شهاده الميلاد.

وشددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغيه ، علي أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ٢٠ يومًا من تاريخة.

كما أعلنت د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب الإلتحاق ببرامج الساعات المعتمدة للعام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٠، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف د. ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتضم برامج الساعات المعتمدة: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.





وأوضحت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

و كانت إدارة الكلية قامت بوضع عدة شروط عامة للقبول ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية وهي:

1 - أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية أو الشهادات العربية المعادلة.

2 - أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لقطاع عام كليات الألسن المعلن من مكتب التنسيق

3 - يجب على الطالب إحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة

4 - يقدم الطلاب المرشحون من مكتب التنسيق للكلية أصل الأوراق المطلوبة لإدارة شئون الطلاب بالكلية ، ثم يسحبون ملفًا من إدارة برامج الساعات المعتمدة مع سداد رسوم الاختبارات المقررة.

5 - يقوم الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع عام كليات الألسن، ولم يرشحوا للكلية من مكتب التنسيق بإحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة لأخذ الموافقة من عميد الكلية لفتح ملف تحويل ورقي لمكتب تنسيق جامعة عين شمس وسداد رسوم التحويل علما بأنه لن يقبل التحويل إلا بعد اجتياز الاختبارات الموضحة أدناه وبعد سداد رسوم الامتحان بالكلية.





نبذة عن البرامج وشروط الالتحاق بها:

أولًا : برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية: يقدم قسم اللغة الإنجليزية - بالإضافة إلى برنامجه العريق في الأدب واللغة والترجمة - برنامجًا متخصصًا في الترجمة التحريرية والفورية بنظام الساعات المعتمدة.

بعد العام الدراسي الثاني في هذا البرنامج يختار الطلاب ما بين شعبتي الترجمة التحريرية والفورية، وعند اختيار الأخيرة يتعين عليهم اجتياز اختبار لسلامة النطق والحواس.





صمم البرنامج بشكل متكامل؛ حيث يضم مقررات إجبارية واختيارية تغطي الثقافة والمعلومات العامة، والمهارات اللغوية، والمقررات المتخصصة في الترجمة واللغويات على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن.





وعدد ساعات البرنامج ١٤٤ ساعة معتمدة ما بين متطلبات الجامعة والكلية والبرنامج، يمزج فيها بين التعليم النظري والتطبيق العملي في الترجمة، مع التركيز على التعرف على الثقافة والفنون، وإتقان اللغة العربية ولغة أجنبية ثانية، وتعلم مهارات البحث العلمي ؛ مما يسهم في تخريج طالب قادر على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلية والدولية. ويفتخر قسم اللغة الإنجليزية بأن خريجي البرنامج يشغلون حاليًا وظائف شديدة التميز في مجال الترجمة التحريرية والفورية، وكثير من المجالات الأخرى.

شروط القبول: 1 - اجتياز الامتحان التحريري والشفوي.

2- اللغة الثانية: اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الألمانية.





ثانيًا: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية: يقدم قسم اللغة الفرنسية - بالإضافة إلى برنامجه العريق في الأدب واللغة والترجمة - برنامجًا متخصصًا في الترجمة التحريرية والفورية بنظام الساعات المعتمدة .





يسعى برنامج الترجمة التحريرية والفورية بشعبتيه (التحريرية) و (التحريرية والفورية) إلى تحقيق التميز والريادة في إعداد الكوادر من المترجمين في مجالات الترجمة التحريرية والفورية من الفرنسية وإليها؛ وذلك لخدمة المجتمع والبيئة، ولتلبية احتياجات سوق العمل على الصعيدين القومي والدولي من خلال برنامج ساعات معتمدة ذي معايير أكاديمية عالية قائم على أساليب التعليم والتعلم الحديثة والمبتكرة.





عدد ساعات البرنامج الدراسي 144 ساعة معتمدة، وتتوزع المقررات في الخطة الدراسية على ثلاثة متطلبات: متطلبات الجامعة، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات التخصص المتعلقة بالبرنامج (إجباري/اختياري)، وتشمل هذه المقررات ثمانية مقررات لغة عربية وست مقررات لغة إنجليزية ، وعدد من المقررات الفرنسية مثل الاستماع والمحادثة والقراءة النشطة ومهارات الكتابة والتدوين و الترجمة الصحفية والقانونية والمنظورة والتتبعية والفورية؛ ويتم التشعيب في المستوى الثالث بشرط حصول الطالب على نسبة 70% فأكثر في مقررات الترجمة التتبعية من وإلى العربية والترجمة المنظورة من وإلى العربية. وهذا كله يسهم في تخريج طالب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل ، خاصة في مجالات الترجمة الفورية والإرشاد والسياحة والإعلام والسلك الدبلوماسي.





شروط القبول: 1 - اجتياز الامتحان الشفوي.

2– أن تكون اللغة الثانية هي الإنجليزية.





ثالثًا : برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية: يعد قسم اللغة الروسية بكلية الألسن الذي أنشئ في أكتوبر 1957، أقدم قسم للغة الروسية علي مستوي مصر والعالم العربي. ويمتلك القسم مدرسة علمية عريقة فى مجال تدريس اللغة الروسية وآدابها تميزه عن الأقسام المناظرة فى الجامعات الأخرى.





ويقدم القسم برنامجا خاصا في الترجمة المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة علمًا أنه ستبدأ الدراسة فيه اعتبارا من العام الجامعي 2020-2021 .





يهدف برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية إلى إعداد كوادر محترفة في الترجمة المتخصصة تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي سواء في مجال الترجمة التحريرية أو الشفوية ، وتجمع الخطة الدراسية لبرنامج الترجمة بين المقررات النظرية والتطبيقات والتدريبات العملية في مجالات الترجمة السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية والعسكرية التي تؤهل الطالب لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل في هذا التخصص.





وتبلغ عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الليسانس في الترجمة المتخصصة 144 ساعة مقسمة على أربع سنوات.





وتشتمل المقررات الدراسية على مقررات جامعة تهدف إلى توسيع مدارك وثقافة الطالب في مختلف النواحي المعرفية، ومقررات كلية تهدف إلى تنمية معارف الطالب في اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، ومقررات تخصص تحدد في السنوات الدراسية المختلفة وفقا لأسس علمية وموضوعية.





شروط القبول: 1 - اجتياز المقابلة الشخصية.

2 - اللغة الثانية: اللغة الإنجليزية.

رابعًا: برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية: يعد قسم اللغة الصينية بكلية الألسن من أقدم أقسام اللغة الصينية وأكبرها بمصر وإفريقيا والوطن العربي.





وافتتح القسم برنامج "الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية" بنظام الساعات المعتمدة منذ عام ٢٠١٦.





يبدأ الطالب بتعلم أساسيات النطق وكتابة الرموز الصينية وإتقانها، ثم يتدرج فى الدراسة حتى يصل إلى التخصص الدقيق "الترجمة المتخصصة".

عدد ساعات البرنامج ١٤٤ ساعة معتمدة ما بين متطلبات الجامعة والكلية والبرنامج تغطى جميع المقررات الإجبارية والاختيارية، بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية بمستويات متقدمة؛ مما يؤهل الطالب للعمل فى جميع المجالات المختلفة التى يتطلبها سوق العمل.





يحق للطالب بالفرقة الثالثة الإفادة من الاتفاقية المبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة شى نان لدراسة المستوى الثالث بجامعة شى نان بالصين، كما يتيح البرنامج للطالب التدريب على ممارسة اللغة والترجمة عمليًا في المؤسسات العامة والخاصة التى تحتاج اللغة الصينية، مما يساعد الطالب على اكتساب مهارات العمل الجماعى والبحث العلمى.

وكذلك يتيح البرنامج للطالب الاشتراك فى المسابقات الثقافية والفنية ومسابقات الترجمة التى ينظمها الجانب الصينى بالمشاركة مع الجامعات الأخرى على المستوى المحلى والعالمي، ويمنح الفائزين فرصة للدراسة بالجامعات الصينية.

يقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتخصصين فى اللغة الصينية والترجمة المتخصصة، ويهدف البرنامج لتخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والقومى والعالمى.

شروط القبول:

1 - اجتياز المقابلة الشخصية.

2- اللغة الثانية: اللغة الإنجليزية.





وخلال هذا الاسبوع ايضا ... أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب التسجيل في فعاليات التدريب الميدانى بالتعاون مع شركة بيرليتز، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن يكون التدريب أونلاين عن طريق برنامج zoom.

و أشارت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، إلى إتاحة الشركة لفرص التدريب في عدة مجالات، مثل مجال تدريب المدربين، الذي يتيح لطلبة كل الأقسام التعرف علي الأساليب الحديثة في التدريس، و معرفة المهارات المطلوبة للعمل في هذا المجال. ففي خلال فترة التدريب، سيقوم الطلبة بمحاكاة المدربين، و في نهاية التدريب، سيقوم كل متدرب بتقديم نموذج عرض تجريبي لتطبيق ما تعلموه اثناء التدريب.

كذلك توفر الشركة تدريب يتعلق بالمساعدة في ايجاد وظيفة في مجال خدمة العملاء او الكول سنتر.

وفي سياق متصل أشارت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أن التوصيف الذي قدمته الشركة في مجال التدريب يضم أيضًا مجال مهارات سوق العمل، التى تتيح للطلبة التعرف علي المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلي تطبيق هذه المهارات من خلال تقديم نماذج عرض تجريبية او تمثيل المواقف المختلفة.

ومن المهارات المكتسبة في هذا التدريب: كتابة السيرة الذاتية، مهارات مقابلة العمل، مهارات العرض، بواقع عدد ساعات التدريب ٦٠ ساعة (عدد الساعات المطلوبة للتدريب الميداني في الكلية).

وفي هذا الاسبوع ايضا .. وقع د. أشرف عمر عميد كليه الطب ود. أحمد صالح عميد هندسة أكاديمية النيل والمنسق العام لجامعة جلوبال بروتوكول تعاون بين كلية الطب جامعة عين شمس وكليه الطب جامعة جلوبال تحت التأسيس ، وذلك بهدف تدعيم أواصر التعاون فى مجال التعليم و التدريب الطبى لطلاب كلية الطب بجامعة جلوبال داخل مستشفيات جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات كلية الطب فى التدريس فى مرحلة البكالوريوس.