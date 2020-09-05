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تعليم

توافد 318 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس.. اليوم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:29 م
تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
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حسام الفقي
شهد اليوم استمرار توافد طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021 وسط إقبال ضعيف من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس حيث استقلبت المعامل اليوم ما يقرب من 318 طالبا وطالبة.

واستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات 187 طالبا وطالبة بينما شهدت  كلية الآداب تسجيل47  طالبا وطالبة رغباتهم عبر معاملها، بينما توافد على معامل كلية الهندسة  46 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الثانية  للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 12  طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها  26 طالبا وطالبة.

كانت جامعة عين شمس جهزت ١٣ معمل حاسب آلي  لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع .


وخصصت الجامعة مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع  الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

واتخذت كافة مقرات التنسيق الالكتروني بالجامعة كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.
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