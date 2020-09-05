توافد 318 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس.. اليوم

شهد اليوم استمرار توافد طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021 وسط إقبال ضعيف من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس حيث استقلبت المعامل اليوم ما يقرب من 318 طالبا وطالبة.





واستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات 187 طالبا وطالبة بينما شهدت كلية الآداب تسجيل47 طالبا وطالبة رغباتهم عبر معاملها، بينما توافد على معامل كلية الهندسة 46 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 12 طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 26 طالبا وطالبة.





كانت جامعة عين شمس جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع .









وخصصت الجامعة مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg



