ضبط وإعدام ١٠ أطنان أغذية وغلق ١٦ منشأة مخالفة في حملة مكبرة بالعاشر من رمضان.. صور

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة مكبرة علي مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بالعاشر، حيث تم المرور علي عدد من مصانع الحلويات والشيكولاتة، ومنتجات الألبان، والمخللات.

أسفرت جهود الحملة عن غلق مصنع حلويات لوجود خطر داهم به علي الصحة العامة، وضبط ٤ طن، ٦٦٥ كجم أغذية، وإعدام طن، ٧٥٠ كجم أغذية فاسدة، وتم سحب ١٥ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ١٠ محاضر جنحة صحية للمخالفات.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه جاءت الزيارة الأولي لإحدي مصانع الحلويات، وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمصنع، وتم ضبط ٢٧٥ كجم بديل زبدة كاكاو لسوء التخزين، وإعدام ٧٨٠ كجم شيكولاتة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٦ عينات أغذية، وتحرير محضر جنحة صحية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لوجود خطر علي صحة المواطنين.

وكانت الزيارة الثانية لمصنع مخللات، وتم ضبط ٢ طن، ٨٩٠ كجم مخللات، لوجود عفن ودود داخل البراميل، وضبط ٥٠٠ كجم ملح لتحجره، وتم إعدام ٦٨٠ كجم مخللات لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٥ عينات، وتحرير ٦ محاضر جنحة صحية.

تم المرور علي مصنع لمنتجات الألبان في الزيارة الثالثة، وتبين وجود جبن بها تغير في خواصها الطبيعية بوزن ١٤٠ كجم وتم إعدامها، كما تم سحب ٣ عينات أغذية، وتحرير محضر جنحة صحية.

واختتم وكيل الوزارة الحملة بالمرور علي مصنع آخر للشيكولاتة، وتبين قيام المصنع بتدوير المنتج مرة أخرى، وتم ضبط طن شيكولاتة عبارة عن ٢٠٠ كرتونة تزن الواحدة ٥ كجم، لإعادة التدوير، وسحب عينة، وإعدام ١٥٠ كجم شيكولاتة وهوالك إنتاج، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مفتشي الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة قاموا اليوم بشن حملات مكثفة أخري أسفرت عن ضبط ١٥ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها، كما تم ضبط طن، ١٣٠ كجم جبن وملح لسوء التخزين، وإعدام ٣ طن، ٦٤٦ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٢٠٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، وتحرير ١٢٦ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي جميع المنشآت الغذائية والأسواق، والضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.