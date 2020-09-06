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باحث: انقسام داخلي بين جماعة الإخوان بسبب تولي إبراهيم منير مهام المرشد.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:03 ص
ابراهيم منير
ابراهيم منير
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محمد حليم قنديل
قال محمد منصور باحث بالمركز المصري للفكر، إن محاولة توصيف ما يحدث داخل جماعة الإخوان الإرهابية هو خلاف مستحدث أو مستجد ويخالف الحقيقة التاريخية التى رأيناها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف محمد منصور خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الخلاف أو الانقسام الذي حدث داخل الجماعة تحديدا منذ وفاة القيادي محمد كمال فى اشتباك مع الشرطة المصرية عام 2016 أدي إلى نشأة جناحين أساسيين داخل الجماعة الاخوانية الإرهابية.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر أن الجناحيين هما الجناح الأول مؤيد وموالى لتوجيهات محمد كمال التى تقترب أكثر من شباب الاخوان ومن التوجيهات الشبابية المتواجدة داخل الجماعة.

وأوضح محمد منصور أن الجناح  الثاني هو يعتبر من الاجنحة التاريخية في تاريخ الجماعة الاخوانية الارهابية.

وأشار إلى أن الجناحين يتصارعان الآن اعتراضا على تولي ابراهيم منير  لمهام مرشد الإخوان وينبع التضارب بين الجناح المؤيد والرافض لهذا القرار.
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