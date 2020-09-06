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أخبار البلد

حافظ على الثلاجة والغسالة.. نصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تتأثر الأجهزة الكهربائية بشدة من التذبذب في التيار الكهربائي، وقد تتسبب العودة المفاجئة للكهرباء بأعطال تصيب هذه الأجهزة كالثلاجة والتليفزيون والغسالة، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية  المستهلك.

في هذه الحالة بتجنب وصل الأجهزة في الحائط مباشرة، بل قم باستخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار

وإن لم تتمكن من توفير هذه الأداة، ينصح بمجرد انقطاع الكهرباء بفصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر، وعند عودة التيار يمكنك الانتظار لعدة ثواني قبل وصلها مجددًا؛ بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.
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