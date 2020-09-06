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رياضة

فيفا يحذر الخماسية: تحديد موعد الانتخابات والعمومية قبل 30 نوفمبر.. وإلا مراجعة عمل اللجنة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:25 م
اللجنة الخماسية لإدارة
اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة
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يسرى غازى
تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة، في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مؤخرا خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن تحديد موعد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة قبل 30 نوفمبر المقبل.

وجاء نص خطاب الفيفا على النحو التالي: قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية، مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية فى مصر، فيما يخص الاتحاد المصرى لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية فى تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى، وفقا للقانون المصرى لسنة 2017.

وفى هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية، فإنه لا يوجد ما يشير فى القانون المصرى أو فى اللوائح المعتمدة للجنة المصرية، إلى ما يمنح اللجنة الوطنية الحق فى إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضى لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية.

وأخيرا، نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم 2019 - 2020 تم استئنافها فى أوائل أغسطس 2020 وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2020، وأعددنا مطالبة "اللجنة الخماسية"، بأن مهمتها تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2020، من أجل الانتهاء من كل المهام التى كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائى بالخريطة المحدثة متضمنة الخطوات المهمة، مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد المصري، وأيضا الجمعية العمومية الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة "مجلس إدارة منتخب"، معتمدا على اللائحة الجديدة.

ومن المتوقع من لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية" تحليل الأجواء لإضافة بند انتقالى فى اللائحة الجديدة يتضمن موعدًا محددًا ونهائيًا لإجراء الانتخابات "فى اللوائح والكود الانتخابي"، للجمعية العمومية التى تعقد للانتخابات والتى يجب أن تقام قبل نهاية شهر نوفمبر 2020 على أقصى تقدير.

طبقا لما ورد عاليه، نحذر من أن الفشل فى إتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ خطوات عقابية أخرى.

نشكركم لتعاونكم فى العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل الموجه لنا.
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