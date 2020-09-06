المصل واللقاح : الكمامة الطبية ليست شرطأ لـ منع الإصابة بـ كورونا .. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الكمامة الطبية ليست شرطأ لمنع الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد ولكنها فقط تقلل الجرعة الفيروسية التى تدخل جسم الإنسان.





وأشار "الحداد"، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية DMC، أن التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة يعملان على تقليل الجرعة الفيروسية بالجسم ، وبالتالي تقل حدة الأعراض .





وأكد أن الدول التى استهان مواطنيها بعدم ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعية نتج عن ذلك ارتفاعا كبيرا ب أعداد إصابات فيروس كورونا.





وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن سبب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا حاليأ يرجع لوعى المواطن بأهمية ارتداء الكمامة الطبية، والتباعد الاجتماعى.