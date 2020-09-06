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أخبار البلد

مصر ترسل مساعدات عاجلة لمُتضرري السيول بدولة السودان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

حيث تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان .

من جانبه وجه المسئولون فى دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التى تمر بها بلادهم ، وأعربوا عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلىللقوات المسلحة , وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان المتضرر من السيول التى اجتاحته خلال الآونة الأخيرة. 
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