4 محاور.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس لـ تحسين جودة الحياة في الريف.. تفاصيل

تسعى الدولة إلى تحسين جودة الحياة المعيشية في الريف، بدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات؛ عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمبادرة «حياة كريمة»، في تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى المستهدفة، عبر 4 محاور، تتضمن تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، من مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، والكهرباء، وكذلك رفع كفاءة خدمات التنمية البشرية، في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، عبر تقديم القروض الميسرة، وتنفيذ برامج التدريب، والتوسع في المنافذ الاستهلاكية ومبادرات ريادة الأعمال لتحسين معيشة الشباب، فضلًا عن رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا عبر برنامج سكن كريم، والعديد من التدخلات في الخدمات الصحية والاجتماعية، وفقًا لتصريحات السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.

اِقرأ أيضا.. 14.5 % زيادة في الإنتاج الزراعي و14.7 في الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية.. تقرير





وقال نادر سعد، إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع من وتيرة تنفيذ أهداف المبادرة في التجمعات الريفية المستهدفة على مستوى الجمهورية، حيث تم وضع خطة بمعدلات زمنية استهدفت المرحلة الأولى 2019-2020 عدد 143 تجمعًا، موزعة على 11 محافظة، بينها 6 من محافظات الصعيد، يتم استكمال المشروعات بها حاليًا، بإجمالي استثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه، ويستفيد من مخرجات ومشروعات هذه المرحلة 1.81 مليون مواطن.

وأوضح "سعد"، أنه تم استعراض المخرجات الرئيسية المتوقعة للمرحلة الأولى بنهاية عام 2020، وتضمنت تطوير ورفع كفاءة 21974 منزلًا لتصبح «سكن كريم» عبر تركيب أسقف لها، واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافةً إلى تنفيذ 51 وحدة صحية بكفاءة إنشائية وجاهزية مناسبة، واستكمال 31 ألف تدخل لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتنفيذ 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول، فضلا عن تحسين شبكات الطرق في 92 تجمعا، وكذا خدمات الإنارة لربطها بمحاور التنمية بالمحافظات، وتحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة في 88 تجمعًا، وتوفير تدريب مهني وحرفي بقيمة 10 ملايين جنيه، وتغطية 47 تجمعا بخدمات الصرف الصحي، وتقديم قروض تمويل لمشروعات صغيرة بقيمة 400 مليون جنيه.

وتستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، 214 تجمعًا ريفيًا، وبلغت الاعتمادات المستهدفة لها ضمن خطة العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022 9.59 مليار جنيه، وتم وضع خطة تشاركية للمرحلة الثانية تستلزم تنفيذ عدة إجراءات، تضمنت رصد احتياجات ومقترحات المواطنين والمحافظات المستهدفة على مستوى 375 تجمعا، وعقد 371 لقاءً مجتمعيًا، شارك فيها حوالي 9500 مواطن بالتجمعات الريفية المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات،





وعقدت المحافظات اجتماعات للجان التخطيط المحلي لمراجعة المقترحات الواردة من اللقاءات المجتمعية ومقترحات الجهات الفنية لإعداد المقترح الأولي للخطة، وجرت مناقشة المقترحات مع الجهات المركزية، وإعداد مقترح خطة الاستثمارات الإضافية.





وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بأهالينا في الريف لذلك أطلق مبادرة لتحسين جودة الحياة في ألف تجمع ريفي





وتابعت "السعيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «المرحلة الأولى من المبادرة شملت ضخ 3.9 مليار ليصل الإجمالي نهاية 2020 إلى 13.5 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن المبادرة تواجه الفقر بكافة أبعاده لتحسين معيشة المواطن.









اقرأ أيضا.. 14.5 % زيادة في الإنتاج الزراعي و14.7 في الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية.. تقرير









وأوضحت أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف ألف تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن، مشيرة إلى أن هناك مشاركة من المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، حيث تستغرق المبادرة من 3 إلى 4 سنوات.



