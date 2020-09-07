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رياضة

أحمد سامي يعتذر عن استكمال مشواره التدريبي من طنطا بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:19 ص
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
قدم أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى طنطا اعتذارا إلى مسؤلى النادى عن استكمال مهمته كمدير فني للفريق .

وعبر أحمد سامي عن سعادته بالفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة رغم الصعاب الكبيرة التي واجهها، مشيدا بمجلس إدارة طنطا الذي كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التي واجهت الفريق.

ورفض أحمد سامي الحديث عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من تقدم مستوى الفريق منذ لحظة توليه مهام القيادة الفنيةخلال المباراتين الأخيرتين من بطولة الدورى العام.

وكان سامى قد تولى المسؤلية الفنية لطنطا خلفا لمحمد صلاح لمدة عدة ايام فقط ، ليعلن رحيله صباح اليوم عقب الهزيمة التي تلقائها الفريق الأول من منافسة الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة.
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