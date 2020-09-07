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مباراة الكمامات.. علاقة غريبة بين الكمامة ومهرجان فينسيا| التفاصيل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:11 م
اطلالات مهرجان فينسيا
اطلالات مهرجان فينسيا
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية دينا رامز، إن موضة الكمامة فرضت نفسها على أزياء مهرجان فينسيا الدولي، وإن المهرجان كان في فعاليته الـ 77 والتي شهدت لأول مرة حضور الاطلالات الساحرة لنجمات ونجوم الفن على السجادة الحمراء مصاحبة بالكمامات.


وتابعت الإعلامية دينا رامز، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان كثيرا من الفنانين والفنانات ظهروا بكامل أناقتهم بتنسيق أزيائهم بالكمامات وأنواعها وأشكالها المختلفة، معقبة: "الشياكة مبقتش بس فساتين، لا وكمان في الكمامات وقد ايه لايقة على الفستان، وكأنها مباراة في الكمامات".


وأضافت ان المهرجان التزم باتباع كل الاجراءات الاحترازية والوقائية في التباعد الاجتماعي لمنع الاصابة بفيروس كورونا، لافتة الى ان مهرجان فينسيا اول مهرجان عالمي يقام بالفعل منذ تفشي أزمة فيروس كورونا.


وأوضحت ان صناعة السينما كانت واحدة من الصناعات التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا، وتضررت وتوقفت بشكل كامل في الفترة السابقة لتوقف التصوير والسينمات والمسارح عن العمل.

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