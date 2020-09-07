قسم المسالك البولية بـ "طب طنطا" يكرم رئيس الجامعة

كرم مجلس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة طنطا برئاسة الدكتور عبد الناصر الجمسي ، اليوم الاثنين ، الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بمناسبة بلوغه السن القانونية المقررة للمعاش.
جاء ذاك بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بطنطا، وأعضاء مجلس القسم.
من جانبه أشاد الدكتور عبد الناصر الجمسي رئيس قسم المسالك البولية في كلمته التى ألقاها بالفترة التي تحمل فيها الدكتور مجدي سبع أعباء رئاسة الجامعة، مؤكدا أنها تعد من أزهى الفترات التي شهدتها الجامعة لما شهدته من إنجازات في مختلف قطاعاتها ووحداتها وجميع الكليات، معربا عن أمنياته لرئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع بالتوفيق خلال الفترة القادمة.