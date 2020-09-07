AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية بصحبة قطها.. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:56 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي في الجيم مع القط الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .


ونالت صورتها تفاعل العديد من متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالآتي :

بحبك اوى 

قمر قمر قمر بجد 

ضعفانه كتير 


وتداول رواد تويتر صورة من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020. 


وجاء سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة  rolls royce dawn 2020 كما هو وارد في إخطار الترخيص بسعر 6 ملايين و133 ألفا و545 جنيها، وجاء سعر الإفراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري. 


وكانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.
View this post on Instagram

❤️ 🐾❤️

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تستمتع بعرض لتقطيع اللحم للشيف الشهير نصرت

من أمام البحر.. ياسمين صبرى تتألق علي شواطئ اليونان

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة

بإطلالة مبهجة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاهد.. ياسمين صبري تمارس الرياضة مع شقيقها في منزلها

ترشيحاتنا

ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد

رسميا .. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي | فيديو

صرف 1000 جنيه غدا من البريد.. وزيرة التضامن تعلن خبرا سارا للمرشدين السياحيين

انهيار رجاء حسين أثناء تشييع جثمان عايدة كامل .. فيديو وصور

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع

ذهول وصدمة.. رد فعل سما المصري عقب حبسها سنتين في التحريض على الفسق والفجور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور