ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية بصحبة قطها.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي في الجيم مع القط الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .









ونالت صورتها تفاعل العديد من متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالآتي :





بحبك اوى





قمر قمر قمر بجد





ضعفانه كتير









وتداول رواد تويتر صورة من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020.









وجاء سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020 كما هو وارد في إخطار الترخيص بسعر 6 ملايين و133 ألفا و545 جنيها، وجاء سعر الإفراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري.









وكانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.









يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.