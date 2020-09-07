في يوم تعديلات قانون الشرطة.. أحمد موسى يكشف سر زيارة السيسي لجهاز الأمن الوطني

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار مقر الأمن الوطني في عام 2015 تقديرا لرجاله الأبطال ودورهم في خدمة الوطن وتضحياتهم.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى إلى إسقاط مؤسسات الدولة وجهات الأمن الوطني الشرفاء، مؤكدا «رجال جهاز الأمن الوطني شرفاء ومخلصون».





وتحدث أحمد موسى، عن الدور البطولي الذي يقوم به رجال الأمن الوطني من إلقاء القبض على الإرهابيين؛ منوها بأن «الأمن الوطني جاب خيرت الشاطر من على السرير بالجلابية، وكان بيقول لمراته بس يا عزة».





ووصف أحمد موسى، رجال الأمن الوطني بالأسود والصقور الذين يعيشون في خدمة الوطن، مشيرا إ لى أن تعديلات قانون الشرطة تبقى على مصطلح قطاع الأمن الوطني، وكل ما يتردد عن عودة المسمى القديم غير صحيح.





وطالب أحمد موسى، الصحفيين والقراء بقراءة الأخبار والموضوعات وتعديلات القوانين بطريقة صحيحة؛ حتى لا يتم نشر أخبار غير دقيقة، مستنكرا وقوع المواقع الإخبارية في فخ نشر أخبار مغلوطة.





وناشد أحمد موسى «قبل ما تقولوا كلام فارغ لازم نقرأ الكلام كويس، عشان ما نشاركش في نشر معلومات مغوطة على مواقع التواصل الإجتماعي».





وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الشرطة.