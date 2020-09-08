ملتقى هواوي لنادي بروتوكول الإنترنت 2020 في شمال أفريقيا يناقش تطورات التحول الرقمي للمؤسسات

شارك خبراء بروتوكول الإنترنت وتكنولوجيا الشبكات اللاسلكية من جميع أنحاء العالم في ملتقى هواوي شمال أفريقيا لنادي بروتوكول الإنترنت "IP Club 2020" الذي تنظمه مجموعة أعمال المؤسسات بهواوي شمال أفريقيا تحت شعار "نحو عصر الجيجابايت في الثانية ونطاق شبكي متصل لاسلكيًا بالكامل"، لمناقشة واقع وتوجهات التحول الرقمي والاتصالات التي تتسارع تطوراتها في المنطقة.



وتواصلت فعاليات الملتقى الذي عقد عبر الإنترنت على مدار يومين تحت عنوان " رؤية متجددة لبروتوكول الإنترنت: اتصالات متطورة وآفاق واسعة " ، وكشفت هواوي خلاله عن أحدث حلولها السحابية "كلاود كامبوس 2.0 "(CloudCampus2.0) المخصصة لإدارة الشبكات الضخمة في مقرات العمل، وتهدف لمساعدة المؤسسات على بناء شبكاتها الضخمة والذكية واللاسلكية بالكامل ضمن مقرات العمل لإنجاز الاتصالات بسرعة كبيرة وفق أحدث التقنيات والحلول .





و"نادي بروتوكول الإنترنت" من هواوي في شمال أفريقيا مبادرة تهدف إلى توفير منصة تعاونية مفتوحة تجمع خبراء تقنيات الشبكات من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث المواضيع في مجال بروتوكول الإنترنت وتكنولوجيا الشبكات اللاسلكية، وكيف يمكن للمؤسسات بناء مقرات عمل آمنة وذكية ولاسلكية بالكامل، وبناء الشبكات بالاعتماد على الجيل الجديد من تقنية الواي فاي اللاسلكية التي باتت تعرف باسم "Wi-Fi 6" لتلبية المتطلبات المستقبلية للمؤسسات في المنطقة في مجال التحول الرقمي.





وافتتح اليوم الأول من الملتقى الافتراضي ديفيد صُن، نائب رئيس مجموعة المؤسسات من هواوي، أما اليوم الثاني فقد افتُتح بكلمة لمايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوي شمال أفريقيا؛ أوضح من خلالها أهمية تنظيم هواوي لمثل هذه المؤتمرات وذلك للتغلب على تحديات التي نواجهها خلال هذه الفترة، وأيضًا لبناء منصة تعاونية مفتوحة والمشاركة مع قادة الرأي في صناعة بروتوكول الإنترنت للتعلم وتبادل الأفكار، وكذلك لمشاركة ما توصلنا إليه من حلول متكاملة، لمساعدة مؤسسات الأعمال على التحول الرقمي والتطور نحو المستقبل الذكي واستخدام التكنولوجيا الجديدة المقدمة من هواوي في عدة قطاعات.





وخلال إحدى حلقات النقاش التي جرت في الملتقى تحت عنوان "كيف يمكن للمؤسسات تسريع التحول الرقمي اعتمادًا على الجيل القادم من شبكات المؤسسات اللاسلكية بالكامل"، استعرض قادة الاتصالات وتقنية المعلومات أبرز التحديات التي تواجه شبكات المؤسسات وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التحول الرقمي ضمن مقرات العمل لبيئة أعمال متغيرة باستمرار.











وشارك في النقاش كل من الدكتور لي شينغ، رئيس قطاع الشبكات المخصصة لمقرات العمل المسئول عن منتجات اتصالات البيانات في شركة هواوي، والدكتور أسامة أبو المجد، وهارجن، المدير الأول للتكنولوجيا في مجموعة "هواوي شمال أفريقيا لقطاع المشاريع والمؤسسات"، وكذلك الدكتور تامر فوزي، المدير الأول للتكنولوجيا في مجموعة القاهرة للاستثمارات التي تملك جامعة بدر و23 مدرسة في مصر.



وصرح الدكتور تامر فوزي، الذي انضم لهذا الحدث كضيف في حلقة النقاش، بأن شركة هواوي تقدم للجامعة العديد من التقنيات الجديدة مثل Agile Solution الذي يسمح لنا من التحقق من الهوية عبر نقطة الوصول اللاسلكية، فنحن نعرف جيدًا أن جميع الطلاب يقومون باستخدام شبكة الاتصال اللاسلكية عندما يدخلون الجامعة؛ لذا فإن نظام الحضور بالجامعة يعتمد بشكل أساسي على شبكة الاتصال اللاسلكية وحل هواوي Agile Solution؛ وقد تم أيضًا تطوير العديد من الحلول من خلال هواوي التي قامت بمساعدتنا كثيرًا في تيسير العملية التعليمية بالجامعة واستخدام طرق التعليم الحديثة مثل عقد المؤتمرات عبر الفيديو والتعلم عن بُعد، وتم تقديم العديد من المنتجات والحلول الإليكترونية بهذا الصدد وكذلك مساعدتنا خلال فترة فيروس كورونا عندما يتعين علينا العمل من المنزل أو عندما يتعين على طلابنا حضور المحاضرات؛ لهذا نستخدم منتجات هواوي وحلولها الذكية التي تعمل من خلال استخدام منصة هواوي السحابية لتقديم التعلم الإلكتروني على شبكتنا وجعله أكثر سهولة ويسرا.





وتضمن جدول الملتقى أيضًا جولة افتراضية للمشاركين في مختبر ابتكار شبكات اتصالات البيانات في هواوي ومقر "سونغشان ليك" في الصين، حيث اطلعوا على إجراءات العمل المتبعة في الشركة لتطوير الشبكات من أجل إنجاز خطط التحول الرقمي.











وفي هذا الصدد، قال الدكتور لي شينغ :"تسير عملية التحول الرقمي في المؤسسات بوتيرة متسارعة أكثر من أي وقت مضى، وسيتواصل الطلب على الشبكات الذكية التي تعتمد على بروتوكول الإنترنت من أجل تأمين طاقة استيعابية فائقة وابتكار الحلول الذكية وتطوير القيادة الذاتية بالكامل، وسنواصل الاستثمار في مجال الابتكار والتعاون مع عملائنا وشركائنا للحفاظ على مكانتنا الرائدة في تطوير هذه الشبكات والارتقاء بمعاييرها."





حتى الآن، هذا الحدث هو الأكبر من نوعه الذي يناقش تطور الشبكات وبروتوكول الإنترنت في منطقة شمال أفريقيا، وتم تقديم البث المباشر بثلاث لغات الفرنسية والعربية والإنجليزية البث المباشر.











شارك أكثر من 450,000 من سكان شمال أفريقيا في هذا الحدث الافتراضي من خلال موقع هواوي على الإنترنت، وفيسبوك، وتويتر، ويوتيوب.











وأثناء الحدث، ناقش المشاركون باهتمام رؤية شبكات النطاق الداخلي المتصل وسيناريوهات تطبيق الجيل القادم من تكنولوجيا النطاق الشبكي المتصل بالكامل عن طريق Wi-Fi 6، وتبادلوا خبراتهم في الكثير من أماكن العمل، مثل جامعة مصر بدر في القاهرة وجامعة Esprit بتونس