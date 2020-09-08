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مرأة

توقف عن استخدامه فورا .. ملح الليمون يسبب أضرارا صحية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر ملح الليمون من المواد التي يتم إضافتها للمشروبات وللتنظيف والكثير من الأمور، فيتم إضافة ملح الليمون للطعام لاضافة نكهة حامضة لها وله قدرة فائقة على التخلص من الصدأ وتنظيف الأسطح.

اضرار ملح الليمون

  • ووفقا لموقع health يشكل ملح الليمون خطرا على صحة الانسان نتيجة الاكثار من حمض الستريك التي تضاف للاغذية والمواد المعلبة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة الاطفال، كما يضاف للمواد الغذائية كالكاتشب والمايونيز مما يؤدي إلى آثار جانبية حادة.

ومن الممكن أن يسبب ملح الليمون أضرارا على المعدة فهو يؤدي إلى مشاكل في الهضم والشعور بالغثيان والتهاب المعدة والاسهال واضطرابات العدة لذلك لا يجب الاكثار في تناول المواد التي تحتوى على ملح الليمون.

واضرار ملح الليمون لا تقتصر على ذلك فهو يسبب التهاب الحلق وقرح الفم واذا كنت تعاني من التهاب اللثة او مشاكل بالفم يؤدي ملح الليمون إلى ازدياد الامر سوءا 

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