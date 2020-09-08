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وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني.. ويشيد بأبناء سيناء في المشاركة مع الجيش والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى سيناء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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محمد ابراهيم
وزير الدفاع:

- الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن مصر 
- يثني على رجال الجيش الثانى في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين قناة السويس
- تكريم المتميزين من رجال الجيش الثانى لحفاظهم على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالي




التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.


بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وشعبها العظيم، ونقل الفريق أول محمد زكى لرجال القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بتضحياتهم ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية.

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذى يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري ، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

وأدار القائد العام حوارًا مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات التى تدور فى أذهانهم، معربًا عن سعادته بما لمسه من روح معنوية وفهم عالى وإصرارهم على مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره .

وقام الفريق أول محمد زكى بتكريم المتميزين من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالي وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانى وإخلاص .

يأتي ذلك فى اطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة علي كافة المستويات .

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني.. ويشيد بأبناء سيناء في المشاركة مع الجيش والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى سيناء
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني.. ويشيد بأبناء سيناء في المشاركة مع الجيش والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى سيناء
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وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثانى ويشيد بدورهم فى قتال العناصر الإرهابية

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