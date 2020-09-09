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فن

نجوم الفيلم المغربي زنقة كونطاكت يشاركون فى مهرجان فينيسيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل

سجل صناع الفيلم المغربي "زنقة كونطاكت" حضورهم ضمن أفلام أفاق الخاصة بالدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

الفيلم من بطولة سعيد باي وخنساء باطمة ومراد الزاوي وإخراج إسماعيل العراقي في أول تجربة سينمائية روائية له، وكان التصوير بتقية 35 ملم.

أما عن قصة الفيلم، فتدور أحداثها حول شاب وشابة مغرمين بموسيقى الروك تجمعهما قصة حب تتعرض للعديد من العراقيل والمشاكل المجتعمية.

وتشهد الدورة 77 للمهرجان حضور فنى متواضع، بعد تطبيق اجراءات التباعد الإجتماعي تفاديا لإنتشار فيروس كورونا.

ويطبق المهرجان الإجراءات الإحترازية المشددة، مع الإكتفاء بنسبة حضور محددة تضمن عدم اكتظاظ القاعات، مع انتشار الكحول ومعقمات اليدين في كل مكان من أروقة المهرجان.

وتم افتتاح الدورة في الثانى من سبتمبر، وتترأس لجنة تحكيم مسابقته الرسمية النجمة كيت بلانشيت.

وتم عرض فيلم "موليكولى" للمخرج الايطالي أندريا سيجرى في حفل الافتتاح، وهو فيلم وثائقي عن فينيسيا أثناء فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

نجوم الفيلم المغربي زنقة كونطاكت يشاركون فى مهرجان فينيسيا
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