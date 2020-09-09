نجوم الفيلم المغربي زنقة كونطاكت يشاركون فى مهرجان فينيسيا

سجل صناع الفيلم المغربي "زنقة كونطاكت" حضورهم ضمن أفلام أفاق الخاصة بالدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.





الفيلم من بطولة سعيد باي وخنساء باطمة ومراد الزاوي وإخراج إسماعيل العراقي في أول تجربة سينمائية روائية له، وكان التصوير بتقية 35 ملم.





أما عن قصة الفيلم، فتدور أحداثها حول شاب وشابة مغرمين بموسيقى الروك تجمعهما قصة حب تتعرض للعديد من العراقيل والمشاكل المجتعمية.



