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يتم منحه لفئات معينة.. عوض تاج الدين: لا يوجد تطعيم لدولة بأكملها

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مقدمى الخدمة الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأولى بالحصول على تطعيم الإنفلونزا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى، أن الأطقم الطبية يجب أن تكون حالتهم الصحية جيدة حتى يتمكنوا من مواصلة حربهم على الفيروس القاتل، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى المصابين.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يحمى 100%، ومن الممكن أن يصاب الشخص بالإنفلونزا رغم أنه أخذ التطعيم، وتابع: "ولكن ما قيمة ذلك؟.. إنه يقلل من حدة المرض ومضاعفاته".  

ونصح "تاج الدين"، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالحصول على تطعيم الإنفلونزا، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل جميع المواطنين على هذا التطعيم، وتابع:"لا توجد دولة في العالم تمنح تطعيم الإنفلونزا لجميع مواطنيها.. ولكن هناك فئات معينة تحصل عليه".
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