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رياضة

قد تزيد بعد التظلم.. نصر عزام يكشف موقف محمود كهربا وحميد أحداد من عقوبات الـ فيفا.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:24 ص
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
قال المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحاكم الرياضية والفيفا، إن الاتحاد الدولى للكرة وقع عقوبة على محمود كهربا لصالح الزمالك وقد تزيد بالفترة المقبلة.

وأضاف نصر عزام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن كلام محمود كهربا عن وجود خطأ في تعاقده مع نادي الزمالك؛ نفاه الفيفا بالحكم ضد اللاعب .

وأوضح نصر عزام، أن إستئناف اللاعب والزمالك من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الغرامة، وإيقاف اللاعب والنادي البرتغالي أو تخفيض العقوبة.

كما تحدث عن ملف إعارة حميد أحداد، قال :" إذا كان التعاقد ينتهي في 30 يونيو؛ فليس من حق اللاعب المشاركة ضد الزمالك بعيدا عن شرط التعاقد، وفي حالة مشاركته يعرض نفسه وناديه المغربي للأزمات من الكاف والفيفا".
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