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فن

من أمام حمام السباحة.. ريم مصطفي تستعرض تاتو على كتفها

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة ريم مصطفي مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت ريم مصطفي وهي تقف بظهرها لتظهر تاتو مرسوما علي كتفها وهي تقف أمام حمام سباحة، وشعرها الأشقر المنسدل علي الأكتاف. 

وشاركت ريم مصطفي مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

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