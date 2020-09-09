خالد الغندور يعلن موعد عودته لبرنامج زملكاوي

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن موعد عودة برنامجه علي شاشة قناة الزمالك الرسمية .





وكتبت " خالد الغندور " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " انتظروني ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم والعودة مرة أخرى لبرنامج زملكاوي " .





وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: أطمئن جماهير الزمالك، ستشاهدون قناة جديدة خلال هذا الشهر، وخالد الغندور عائد من جديد وربنا يهديه.





وواصل: «إلى المأجورين الذي ادعوا أنني ممنوع من إجراء مداخلات على قناة الزمالك، لازلت موجودًا ولم يمنعني أحد، ولكن كان لدي بعض التحفظات على القناة».