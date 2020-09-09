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رياضة

خالد الغندور يعلن موعد عودته لبرنامج زملكاوي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن الإعلامي خالد الغندور عن موعد عودة برنامجه علي شاشة قناة الزمالك الرسمية . 

وكتبت " خالد الغندور " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " انتظروني ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم والعودة مرة أخرى لبرنامج زملكاوي " . 

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: أطمئن جماهير الزمالك، ستشاهدون قناة جديدة خلال هذا الشهر، وخالد الغندور عائد من جديد وربنا يهديه.

وواصل: «إلى المأجورين الذي ادعوا أنني ممنوع من إجراء مداخلات على قناة الزمالك، لازلت موجودًا ولم يمنعني أحد، ولكن كان لدي بعض التحفظات على القناة».
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