ليس عقابا.. مدبولي : 5 فوائد للمواطن وصاحب العقار بعد إتمام التصالح

أكد رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء ، ليس قانونا عقابيا، بل هو لصالح المواطنين الذين استثمروا جزء كبير من أموالهم ، في العقارات.





وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده ، اليوم ، الأربعاء ، أن من ضمن الفوائد العائدة على المواطن وأصحاب العقارات ، هو أن يكون المبني رسميا ، وتقدم له الخدمات بصورة رسمية ، وليست ملتوية ، ولا يشعر المواطن بالتهديد في أية لحظة ، من هدم البناء ، أو قطع المرافق .





أما بخصوص أصحاب العقارات ، وأضاف "مدبولي" ، أن رسمية البناء ، تساهم في رفع قيمة البناء في السوق العقارية ، لأنه بناء رسمي ، بالإضافة إلى تسهيل حصول صاحب العقار على القروض بضمان تلك العقارات ، بعد إجراء التصالح ، وإثبات رسمية العقار .