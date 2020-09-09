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ليس عقابا.. مدبولي : 5 فوائد للمواطن وصاحب العقار بعد إتمام التصالح

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:28 م
مؤتمر لرئاسة الوزراء
مؤتمر لرئاسة الوزراء
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نورهان رأفت
أكد رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء ، ليس قانونا عقابيا،  بل هو لصالح المواطنين الذين استثمروا جزء كبير من أموالهم ، في العقارات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده ، اليوم ، الأربعاء ، أن من ضمن الفوائد العائدة على المواطن وأصحاب العقارات ، هو أن يكون المبني رسميا ، وتقدم له الخدمات بصورة رسمية ، وليست ملتوية ، ولا يشعر المواطن بالتهديد في أية لحظة ، من هدم البناء ، أو قطع المرافق .

أما بخصوص أصحاب العقارات ، وأضاف "مدبولي" ، أن رسمية البناء ، تساهم في رفع قيمة البناء في السوق العقارية ، لأنه بناء رسمي ، بالإضافة إلى تسهيل حصول صاحب العقار على القروض بضمان تلك العقارات ، بعد إجراء التصالح ، وإثبات رسمية العقار .
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