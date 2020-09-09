كل واحد عايز يبنى فى أرضه.. رئيس الوزراء: الحيز العمراني الجديد يستوعب 24 مليون نسمة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إن الفدان يستطيع أن يحمل 150 فردا وذلك للتخطيط العمراني . وفقاالعمراني





وأوضح "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم، أن الحيز العمراني الجديد الذي أضافته الدولة المصرية للمدن والقرى المصرية يسمح بإستيعاب 24 مليون نسمة.





وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتوسع فى مدن جديدة وجيل جديد منها يستوعب ملايين من السكان.





وتابع، رئيس الوزراء أن المشكلة تكمن أن ثقافة المواطن لا يلتزم بهذه الأحوزة قائلا: "كل واحد عايز يبنى على الأرض اللى فى حيازته وملكه بغض النظر هى جوه أو بره الحيز العمرانى".