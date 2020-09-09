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آخر الشهر.. رئاسة الوزراء تقر آخر موعد للتصالح: "إحنا مبنهزرش"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:29 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اقرت ان المدة الأخيرة لإنهاء ملف المخالفات وقانون التصالح هم 6 أشهر فقط، معقبًا: "الناس كلها لازم تقدم على التصالح وأسرعوا عشان نساعد بعض".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له، أن الدولة تعاني من تلك الأزمة منذ اكثر من 40 عاما لذلك وجب حلها والقضاء عليها بشكل نهائي، موضحًا ان الدولة لن تستقبل اي طلبات تصالح بعد نهاية هذا الشهر الجاري.

وأوضح ان الدولة عازمة بكل جد ان تنهي تلك الأزمة دون أن تعطي للمواطنين تلك الفرصة، مشيرًا إلى أن هناك استجابة أكبر من قبل المخالفين لتقديم طلبات التصالح بالفعل "لما حسّوا ان الدولة مبتهظرش".

واضاف أن هناك مجموعة من الشكاوى تم تقديمها تتعلق بالمستندات المطلوبة وعدم القدرة على استيفائها، وغيرها كان يتعلق بارتفاع القيمة المقررة للرسوم التصالح على المتر وغيرها.
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