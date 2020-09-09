مجلس الوزراء: نريد بلدا يفخر به جميع المصريين.. ولن نسمح باستمرار البناء العشوائي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إننا نريد بلدا يفخر به جميع المصريين، ولن نسمح باستمرار البناء العشوائي على الأراضي الزراعية"، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك وقفة حاسمة ضد البناء العشوائي.









وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل: "نحن حريصون كحكومة وكدولة على الإصرار على تطبيق القانون وهو نص صراحة على أنه أمامنا 6 أشهر لننهى إجراءات التصالح لنساعد بعضنا فى غلق الملف الذى تعانى منه مصر منذ أكثر من 40 سنة".









وأوضح أنه بمجرد إعلان المواطن رأى أن الدولة عازمة بكل جهد أن تنفذ طلباتهم فى التصالح، مؤكدًا أن آخر ميعاد لاستقبال طلبات التصالح هو 30 سبتمبر الجارى.









وأشار إلى أن هناك بعض الشكاوى وردت وهى وجود أماكن عند التقدم للتصالح مع عدم استيفاء جميع المستندات ترفض استلام الأوراق، ويتم العمل على حل تلك المشكلة.



