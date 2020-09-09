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قدم أى ورق ومتخافش.. مدبولى يوجه رسالة إلى المواطنين بشأن مخالفات البناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:48 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية النموذج رقم 3 عند قيام أي مواطن بالإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح، قائلا: "إنه بمجرد استلام المواطن للنموذج يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن أن تتخذ ضد المخالفة من هدم أو إصدار أو تعامل أو حتى إذا كان هناك أحكام، مشيرا إلى أنه سيتم إيقافها لحين إجراء إجراءات التصالح.

وأضاف "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه يجب على المواطن فقط تقديم طلب التصالح حتى إذا لم ينته بعد من جمع مستنداته، حيث أنه تم التوجيه لإدارات الدولة بالكامل باستلام الطلبات وإصدار النموذج وإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال الأوراق.

ووجه رئيس الوزراء رسالة للمواطن، قائلا: "قدم النهاردة طلب التصالح وقدم أى ورق لديك وهتاخد النموذج 3، وهو ما سيؤمنك تماما من أى إجراء ضدك لحين استكمال باقي المستندات على مدار الشهرين القادمين".

وتابع رئيس الوزراء: "بيطلعوا رخصة 3 أدوار ويخالفوا، نعمل إيه"، منوها إلى أن هذا الوضع جعل الدولة تتصدى لتلك المشكلة بهذا الشكل، لأن هذا يكلفها عبئا كبيرا للزيادة في مساحات المرافق وخدماتها وغيرها.
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