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خلينا نساعد بعض.. مدبولي: تخفيض قيمة التصالح 30% ببعض المحافظات.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:52 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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آيات أحمد
ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإسراع للتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الجاري

وقال مدبولي: "خلينا نساعد بعض في غلق هذا الملف الذي نعاني منه منذ اكثر من 40 عام،  حريصين كحكومة وكدولة على تطبيق القانون وهو نص صراحة على انه امامنا 6 اشهر لننهى إجراءات التصالح ".


وتابع  الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم، أن هناك بعض الشكاوى وردت وهى وجود اماكن عند التقدم للتصالح مع عدم استيفاء كافة المستندات ترفض استلام الأوراق، ويتم العمل على حل تلك المشكلة.

وتابع رئيس الوزراء، أن المحافظات لم تضع قيمة التصالح بصورة جزافية، ولكن في ضوء تكرر هذه الشكاوى كان هناك توجيه مستمر للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الأولية من اللجان، موضحًا أنه من الوارد أن تكون هناك أماكن شديدة التميز، ولكن الاهالي بها بسطاء وغير قادرين على دفع قيمة التصالح، منوهًا بأنه حدث تخفيض لقيمة التصالح من 10-30% ببعض المحافظات.

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