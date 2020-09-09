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فن

إحدى أدوات التجميل.. سوسن بدر تكشف لـ جمهورها عن أكثر شيء تحبه.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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سيد احمد
كشفت الفنانة سوسن بدرعن أكثر شيء تحبه في حياتها، ونشرت  فيديو جديدا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت سوسن بدر على الفيديو "انا اكتر حاجه بحبها في حياتي؛ الرُّوج".

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وشاركت الفنانة سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

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