إحدى أدوات التجميل.. سوسن بدر تكشف لـ جمهورها عن أكثر شيء تحبه.. فيديو

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وعلقت سوسن بدر على الفيديو " انا اكتر حاجه بحبها في حياتي؛ الرُّوج".

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وشاركت الفنانة سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.



