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أخبار العالم

تونس: قيس سعيد يبحث التعاون العسكري مع قائد أفريكوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:10 م
الرئيس التونسي في
الرئيس التونسي في اجتماع مع افريكوم
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وكالات
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء في قصر قرطاج ، الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم".


وعقد الاجتماع بحضور وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي.


وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرئيس التونسي التقى الجنرال ستيفن تاونساند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، اليوم الأربعاء".


وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات ومنها مكافحة الإرهاب.


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