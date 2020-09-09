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الجمعية المصرية للتخطيط العمراني: الحكومة تهدف لحماية الفقراء والضعفاء ودعمهم.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:27 م
محمود غيث رئيس الجمعية
محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني
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محمود محسن
أكد محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني أن الهدف الأساسي للحكومة المصرية منذ عام 2015؛ هو تحقيق الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك برنامج التنمية المستدامة منذ ذلك التوقيت وحتى 2030.

وأضاف غيث خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الحكومة المصرية هدفها حماية الفقراء والضعفاء وتقديم الدعم الكامل لهم مشيرا إلى أنه في كل  مشروعات الإسكان يتحقق الحماية الاجتماعية للمواطن.

وتابع  رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني أنه نحن في واجب ومهمة وتكليف اساسي وهو تطبيق التنمية المستدامة وتشكيل شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار غيث إلى أن هناك خطة يجب أن نلتزم بها، مؤكدا أن القوانين لم تبقَ حبرا على ورق وأصبحت تنفذ.
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