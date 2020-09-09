AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

احتفل بـ«فكك من الناس».. كريم أبو زيد فى ضيافة صدى البلد بعد غياب 10 سنوات عن الغناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - عدسة أشرف العمدة

حل الفنان كريم أبو زيد، اليوم الأربعاء ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري وتحدث  عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، وعودته للغناء بعد غياب 10 سنوات.


كما كشف لنا عن أسباب بعده عن الغناء، ورأيه في أغاني المهرجانات.


وتحدث معنا عن رأيه فى صناعة الراب حاليا ومن أفضل المغنين الذي يستمع إليهم، كما قال أن التمثيل أخذه قليلا عن الغناء، وكان يتعمد هذا، وكشف عن اسبابه التى دفعته لفعل هذا.

لقاء مع الفنان كريم أبو زيد بعد غياب عشر سنوات عن الغناء

Posted by ‎صدى البلد‎ on Wednesday, 9 September 2020
احتفل بـ«فكك من الناس».. كريم أبو زيد فى ضيافة صدى البلد بعد غياب 10 سنوات عن الغناء
احتفل بـ«فكك من الناس».. كريم أبو زيد فى ضيافة صدى البلد بعد غياب 10 سنوات عن الغناء
احتفل بـ«فكك من الناس».. كريم أبو زيد فى ضيافة صدى البلد بعد غياب 10 سنوات عن الغناء
احتفل بـ«فكك من الناس».. كريم أبو زيد فى ضيافة صدى البلد بعد غياب 10 سنوات عن الغناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كريم أبو زيد يطرح أغنية الدنيا حلوة من ألبومه الجديد

أغنية كريم أبو زيد يطرح "فكك من الناس"

كريم أبو زيد يطرح ألبومه الجديد فكك من الناس .. شاهد

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد

فاتن الحلو: فيروس كورونا أثر على حضور الجمهور للسيرك

فاتن الحلو: بعت كل ما أملك من أجل إطعام الحيوانات بالسيرك

ترشيحاتنا

كنا بندور على 100 مليون دولار.. طارق عامر: الحياة كانت ستتوقف قبل تحرير سعر الصرف

لقي مصرعه بمنزله.. كلب شرس يهاجم مالكه المسن ويصيبه بجروح مميتة

لماذا لم يؤذن الرسول طيلة حياته؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثير

من 1400 لـ 500 جنيه.. أحمد موسى يشيد بمحافظ القاهرة لتعامله مع ملف التصالح.. فيديو

صوتكم مسموع.. أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء

الحكومة: تخصيص 250 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأسود.. هند صبري بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

الكرنب الأحمر.. طريقك للتخسيس وتقوية المناعة

بفستان قصير.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة