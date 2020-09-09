احتفل بـ«فكك من الناس».. كريم أبو زيد فى ضيافة صدى البلد بعد غياب 10 سنوات عن الغناء

حل الفنان كريم أبو زيد، اليوم الأربعاء ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري وتحدث عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، وعودته للغناء بعد غياب 10 سنوات.





كما كشف لنا عن أسباب بعده عن الغناء، ورأيه في أغاني المهرجانات.





وتحدث معنا عن رأيه فى صناعة الراب حاليا ومن أفضل المغنين الذي يستمع إليهم، كما قال أن التمثيل أخذه قليلا عن الغناء، وكان يتعمد هذا، وكشف عن اسبابه التى دفعته لفعل هذا.