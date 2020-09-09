نقيب الفلاحين: «فلاحو مصر يعيشون إنجازًا يفوق الخيال»

قال صدام أبو حسين ، رئيس النقابة العامة الفلاحين، إن الزراعة شهدت توسعات كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفه بأنه "إنجاز يفوق الخيال".





وأضاف "أبو حسين" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، أن مصر تتوسع الآن في الأرض الزراعية والتصدير والاستصلاح السمكي والثروة الداجنة وهذا يعود بالخير على الفلاح.



