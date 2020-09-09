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محافظ دمياط: 50% نسبة التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:55 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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عادل نصار
كشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن أخر تطورات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة عازمة على التعامل القوي في هذا الملف.

وأضافت عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن نسبة التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 50 % من عدد المخالفات.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تخفيض متر التصالح في مخالفات البناء بنسب تتراوح من 30 إلى 50 %  مع مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى. 

وناشدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.

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