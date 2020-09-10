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على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني
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هاجر هانئ
يصادف اليوم، عيد ميلاد الإعلامية وفاء الكيلاني و التي أتمت اليوم عامها الـ 47 ، وتعد وفاء من أشهر و أبرز إعلاميات الوطن العربي.

تخطف دائما وفاء الكيلاني الأنظار حرل إطلالاتها الجذابة و الأنيقة التي تظهر بها خلال تقديم البرامج التلفزيونية أو جلسات التصوير التي تخضع لها.

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تميل وفاء الكيلاني إلي أختيار الإطلالات الرسمية و الكلاسيكية التي تكسف عن ذوقها الأنيق وحرصها الدائم على اتباع احدث صيحات الموضة، بالإضافة إلي ذلك تقوم بتنسيق الأحذية الفخامة مع إطلالاتها.

كما تعتمد وفاء الكيلاني على تسريحات الشعر البسيطة و صيحات المكياج المتنوعة و التي تبرز جمال ملامحها وتقوم بتنسيق قطع الأكسسوارات التي تمنحها إطلالة جذابة.

إليكم الصور ...

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها
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