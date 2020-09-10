على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

يصادف اليوم، عيد ميلاد الإعلامية وفاء الكيلاني و التي أتمت اليوم عامها الـ 47 ، وتعد وفاء من أشهر و أبرز إعلاميات الوطن العربي.





تخطف دائما وفاء الكيلاني الأنظار حرل إطلالاتها الجذابة و الأنيقة التي تظهر بها خلال تقديم البرامج التلفزيونية أو جلسات التصوير التي تخضع لها.





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تميل وفاء الكيلاني إلي أختيار الإطلالات الرسمية و الكلاسيكية التي تكسف عن ذوقها الأنيق وحرصها الدائم على اتباع احدث صيحات الموضة، بالإضافة إلي ذلك تقوم بتنسيق الأحذية الفخامة مع إطلالاتها.





كما تعتمد وفاء الكيلاني على تسريحات الشعر البسيطة و صيحات المكياج المتنوعة و التي تبرز جمال ملامحها وتقوم بتنسيق قطع الأكسسوارات التي تمنحها إطلالة جذابة.





إليكم الصور ...



