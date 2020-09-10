بملابس أنيقة.. شاهد أسيل عمران تبهر متابعيها على إنستجرام

حرصت الفنانة أسيل عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





تألقت أسيل عمران في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بلوزة مصنوعة من القماش الشيفون واتسمت بالنقوشات والرسومات ذات اللون البني.





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وانتعلت أسيل عمران حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود وارتدت حقيبة متوسطة الحجم من دار الأزياء العالمية فيندي، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.





أما من الناحية الجمالية، بدت أسيل عمران بخصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.







