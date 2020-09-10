AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس أنيقة.. شاهد أسيل عمران تبهر متابعيها على إنستجرام

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:33 ص
أسيل عمران
أسيل عمران
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة أسيل عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أسيل عمران في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بلوزة مصنوعة من القماش الشيفون واتسمت بالنقوشات والرسومات ذات اللون البني.

اِقرأ أيضا..


وانتعلت أسيل عمران حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود وارتدت حقيبة متوسطة الحجم من دار الأزياء العالمية فيندي، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسيل عمران بخصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملامح رقيقة.. أسيل عمران تبرز جمالها في آخر ظهور لها على إنستجرام

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بملابس عصرية.. زوجة علي ربيع في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

معرفوش ومحصلش.. ننشر نص التحقيقات في قضية سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة

خبير مائي يفجر مفاجأة.. كسر في سد النهضة تسبب بـ فيضانات السودان.. فيديو

خناقة بين عمرو مصطفى ومتابعيه.. اِعرف السبب

المحامي سمير صبري يفتح النار على محمد رمضان | شاهد

ماذا لو نجح بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟.. مصطفي الفقي يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور