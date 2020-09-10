AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفيات كورونا حول العالم تكسر حاجز الـ 900 ألف حالة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في العالم عتبة الـ 900 ألف وفاة منذ ظهر كوفيد-19 للمرة الأولى في الصين في ديسمبر.

وأظهر تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" أنه حتى مساء أمس، حصد الفيروس أرواح 900.052 شخصًا في العالم من أصل 27.711.866 شخصًا أصيبوا بكورونا. 

وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرّرًا من الوباء إذ سجّلت لوحدها أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بأكثر من 300.340 وفاة. تليها أوروبا بحوالي 219.616 وفاة)

أما من حيث الدول الأكثر تسجيلًا للوفيات الناجمة عن الوباء فتتصدّر القائمة الولايات المتّحدة (190.478 وفاة) تليها البرازيل بحوالي 127.464 وفاة ثم الهند بأكثر من 73.890 وفاة والمكسيك بنحو 68.484 وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرانس برس: أكثر من 200 ألف وفاة بفيروس كورونا في أوروبا

كورونا يخترق حاجز الـ15 مليونا حول العالم .. منظمة الصحة تطلق مبادرة لمساعدة الدول وسط تفشي الجائحة .. انهيار اقتصادي بمنطقة اليورو وقلق من زيادة العدوى في افريقيا

أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 16 مليون حالة

لا وفيات.. ألمانيا تسجل 305 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

205 آلاف و609 حالات.. ألمانيا تسجل 340 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

ارتفاع عدد الوفيات إلى 666 ألف حالة.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 17 مليون حالة

ترشيحاتنا

ميسي يغيب عن تدريب برشلونة قبل الودية الأولى لـ كومان

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

المحامي سمير صبري يفتح النار على محمد رمضان | شاهد

تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

خاص| أول رد من شوبير على مطالبة الزمالك بمنعه من التعليق على مباراياته

نجمات خطفن الأنظار على الشاطئ.. فيفي عبده الأجرأ وليلى علوي الأجمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور